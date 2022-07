Der britische Zoologe Anthony Barker an seinem Arbeitsplatz: Mit einem Fernglas ausgestattet, sucht er die Lieblingsplätze der Tiere ab. Manchmal ist tagelang kein einziges Exemplar aufzuspüren, dann wieder zeigen sich Gruppen mehrere Tage am Stück ganz in der Nähe der Hotelzimmer am Resort.