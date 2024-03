Rom Warum auf der Piazza del Popolo 1000 Särge stehen

Auf der Piazza del Popolo in Rom hat die Gewerkschaft UIL am Dienstag mehr als tausend Särge aus Pappe aufgebaut, um auf tödliche Unfälle am Arbeitsplatz aufmerksam zu machen. „Jedes Jahr gehen tausend Menschen zur Arbeit und kommen nicht mehr nach Hause zurück“, hieß es auf einem Plakat zu der Aktion im Zentrum der italienischen Hauptstadt.