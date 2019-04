Klimaaktivistin in Rom : Greta Thunberg wirbt beim Papst für Klimaschutz

Der Papst begrüßte die Klimaaktivistin Greta Thunberg kurz persönlich. Foto: dpa/Gregorio Borgia

Vatikanstadt Papst Franziskus hat die Klimaaktivistin bei seiner Generalaudienz am Mittwoch persönlich begrüßt. Greta Thunberg wird in Italien bei den Schülerstreiks teilnehmen und im Senat ein Seminar über den Klimawandel eröffnen.

Die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg hat am Mittwoch an der Generalaudienz von Papst Franziskus auf dem Petersplatz teilgenommen. Im Anschluss begrüßte das Kirchenoberhaupt die 16-jährige Schülerin kurz persönlich, wie die skandinavische Redaktion von "Vatican News" der Katholischen Nachrichten-Agentur bestätigte. Demnach schüttelten sich Greta Thunberg und der Papst die Hände und wechselten einige Worte. Die Schülerin zeigte Franziskus ein Plakat mit der Aufschrift "Join the climate strike".

Thunberg ist bis Freitag in Rom. Dann will sie an einem Schülerstreik auf der Piazza del Popolo teilnehmen. In Italien sind in dieser Woche noch keine Osterferien; auch der Karfreitag ist kein Feiertag.

Am Donnerstagvormittag wird Thunberg von der Präsidentin des italienischen Senats, Elisabetta Casellati, empfangen. Anschließend eröffnen beide im Senat ein Seminar über Folgen des Klimawandels.

Anlässlich der weltweiten Streiks für den Klimaschutz unter dem Motto "Fridays for Future" hatte Mitte März der Kurienbischof Marcelo Sanchez Sorondo die Einschätzung geäußert, der Papst stehe hinter den weltweiten Klima-Protesten von Schülern. Er verwies dabei auf die Umweltenzyklika "Laudato si" von 2015 und auf verschiedene Wortmeldungen des Papstes zum Pariser Klimaabkommen.

Thunberg selbst will nach eigenen Angaben in den Tagen rund um Ostern auch das EU-Parlament in Brüssel sowie das Parlament in London besuchen. Wie fast immer reist sie in Europa mit dem Zug statt mit dem Flugzeug.



