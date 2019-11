Chaos nach Rohrbruch im Stadtzentrum : Hier sackt eine Straße mitten in Kiew ab

Hier sackt eine Straße mitten in Kiew ab

Kiew In der ukrainischen Hauptstadt ist eine unterirdische Leitung für Fernwärme gebrochen. Mehrere Autos brachen am Dienstag auf der unterspülten Asphaltstraße ein. Es kam zu apokalyptischen Szenen mit Nebelschwaden über der Fahrbahn.

Verletzt worden sein soll beim Bruch der Leitung niemand. Allerdings sorgte der Rohrbruch im Zentrum Kiews für ein Verkehrschaos. Ein halbes Dutzend Buslinien seien im abendlichen Berufsverkehr umgeleitet worden, teilten die Kiewer Verkehrsbetriebe mit. Nach Berichten ukrainischer Medien soll es an der sleben Stelle schon einmal zu einem Rohrbruch gekommen sein.

In der Dreimillionen-Metropole stammt die Infrastruktur zum größten Teil noch aus Sowjetzeiten und gilt als marode. Die Fernheizungen wurden vor knapp zwei Wochen aufgrund der herbstlichen Temperaturen wieder in Betrieb genommen. In der Vergangenheit kam es immer mal wieder vor, dass Fahrbahnen nach einem Rohrbruch absackten. Durch die Rohre fließt heißes Wasser. Damit werden die Wohnungen beheizt.