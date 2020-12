Kritik von Menschenrechtlern : Bangladesch siedelt Rohingya-Flüchtlinge auf abgelegene Insel um

Rohingya-Geflüchtete werden bei ihrer Ankunft auf der Insel «Bhasan Char» von Mitarbeitern des Gesundheitswesens in Schutzanzügen nach Corona-Symptomen hin untersucht. Foto: dpa/Saleh Noman

Dhaka Die Behörden in Bangladesch haben begonnen, die Rohingya-Flüchtlinge auf eine abgelegene Insel umzusiedeln. Menschenrechtsorganisationen kritisierten die Umsiedlung scharf.

Ungeachtet der scharfen Kritik von Menschenrechtsorganisationen haben die Behörden in Bangladesch mit der Umsiedlung muslimischer Rohingya-Flüchtlinge auf eine abgelegene Insel begonnen. Die ersten 1642 Flüchtlinge gingen am Freitag an Bord von sieben Marineschiffen, die sie von der Hafenstadt Chittagong zur Insel Bhashan Char brachten, wie ein örtlicher Behördenvertreter sagte.