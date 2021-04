Drama in Rock Hill : Zwei Kinder und drei Erwachsene sterben durch Schüsse

Rock Hill Erneut gibt es einen Fall von Waffengewalt mit Todesopfern in den USA. Dabei sind unter anderem zwei Kinder ums Leben gekommen. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass der US-Präsident das Problem der Waffengewalt mit Erlassen angehen will.

Im US-Staat South Carolina sind fünf Menschen durch Schüsse getötet worden. Bei den Opfern handelte es sich um einen Arzt, seine Ehefrau und zwei Enkelkinder im Alter von fünf und neun Jahren, wie die Polizei erklärte. Ein 38 Jahre alter Mann wurde ebenfalls tot aufgefunden. Ein Tatverdächtiger sei in einem Haus in der Nähe ausfindig gemacht worden.

Polizeisprecher Trent Faris sagte, eine sechste Person sei mit Schussverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Über den Zustand des Patienten wurde nichts bekannt. Der 38-Jährige hatte nach Behördenangaben an dem Haus des Ehepaars gearbeitet, als er von den Schüssen getroffen wurde.

Die Beamten wurden nach Angaben des Sprechers am späten Nachmittag zu dem Haus in Rock Hill gerufen. Der Verdächtige sei nach einer mehrstündigen Fahndung entdeckt worden. Details nannte der Sprecher nicht.

Faris erklärte, der getötete Arzt sei ein bekannter Mann in Rock Hill gewesen. Jeder habe ihn dort gekannt. Der Mediziner praktizierte seit 1981 in dem Ort ganz im Norden von South Carolina. „Wir sind erschrocken, dass so etwas hier passiert ist“, erklärte der Polizeisprecher. „Wir versuchen alles, um herauszufinden, warum das hier in Rock Hill geschehen ist.“