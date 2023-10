Autor Roberto Saviano „Mein Kampf gegen die Mafia geht weiter“

Saviano Manchmal hoffe ich auf ein neues Leben, immer seltener träume ich von einer Rückkehr in meine Heimatstadt Neapel. Auf meinem Smartphone schaue ich mir oft Wohnungsannoncen in Neapel an. Besichtigt habe ich keine einzige Wohnung. Gestern auf der Straße in Rom hat mich ein Gebäude an Neapel erinnert, und dann ertappte ich mich dabei, wie ich denke: In ein paar Jahren kann ich zurück. Das denke ich ständig.