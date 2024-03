Ü60-Projekt in Italien Ein Bravo für die neuen Alten

Was auf den ersten Blick kurios wirkt, hat jedoch einen ernsten Hintergrund. Der demografische Wandel belastet Italien, die Einwohnerzahl schrumpft. Aktuelle Daten der Statistikbehörde Istat haben es in sich: Die Zahl der Geburten fiel erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen im 19. Jahrhundert unter die Schwelle von 400.000 und liegt jetzt bei knapp 393.000 im Jahr 2022. Italien hat einfach immer weniger „bambini“ – obendrein wird die Bevölkerung immer älter. Das Ideal einer kinderreichen Familie hat sich in Italien inzwischen überholt. Selbst die rechte Regierung Italiens hat das Problem erkannt und will nach Lösungen suchen. Seit mehr als einem Jahr gibt es sogar eine „Geburtenministerin“.