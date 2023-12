Auch deutsche Jugendliche nutzen es Das ist das „Oxford-Wort des Jahres“

London · Manche Begriffe werden im Internet erfunden und finden dann ihren Weg in den Wortschatz der Bevölkerung. So auch das Wort des Jahres, das der britische Verlag Oxford University Press jetzt gekürt hat. Auch in Deutschland ist es schon angekommen.

05.12.2023 , 15:16 Uhr

Infos Jugendwort des Jahres – alle Gewinner seit 2008 Infos Foto: dpa/Matthias Balk

Der britische Buchverlag Oxford University Press hat das Wort des Jahres gekürt: „Rizz“. Der Verlag, der Teil der Universität in Oxford ist, definiert das Wort als „Stil, Charme oder Attraktivität“ oder „die Fähigkeit, einen romantischen oder sexuellen Partner anzuziehen“. Der Langenscheidt-Verlag ergänzt die Definition als „die Fähigkeit einer Person zu flirten“. Man könne beispielsweise sagen: „Der hat richtig Rizz!“ Im Englischen kann der Begriff auch als Verb genutzt werden: „to rizz up“ bedeutet so viel wie „eine Person verführen oder anmachen“. Oxford University Press zufolge ist das Wort eine Kurzform von „Charisma“ und aus der Mitte des Begriffs („ris“) abgeleitet. Das Wort „Rizz“ wird vor allem in den sozialen Medien viel genutzt. Laut dem „Spiegel“ haben Streamer den Begriff erfunden, vor allem Kai Cenat habe das Wort auf Youtube und Twitch geprägt. Der deutsche Rapper Ski Aggu benannte bereits einen Song nach dem Wort. Im Lied „Maximum Rizz“ heißt es etwa: „Baby, ich hab' Maximum Rizz.“ „Der sprunghafte Anstieg der Nutzungsdaten für ‚Rizz‘ beweist, dass Wörter und Ausdrücke, die sich aus der Internetkultur entwickeln, zunehmend Teil der Alltagssprache werden und auch in Zukunft die Sprachtrends prägen werden“, sagt Casper Grathwohl, Präsident von Oxford Languages. „Je mehr Einfluss die Generation Z auf die Gesellschaft hat, desto mehr schlagen sich die Unterschiede in den Perspektiven und im Lebensstil auch in der Sprache nieder“, begründet Oxford University Press die Entscheidung. Der britische Verlag hatte acht Begriffe ausgewählt, über die mehr als 30.000 Teilnehmer in vier Eins-gegen-eins-Abstimmungen entschieden. Auf diese Weise zogen die Begriffe „Rizz“, „Swiftie“, „Prompt“ und „Situationship“ ins Finale des Wettbewerbs ein. Die Entscheidung über das Siegerwort trafen dann Sprachexperten von Oxford University Press, die die finale Entscheidung trafen. In diesem Jahr zählten neben den vier Finalisten noch „Beige Flag“, „Parasocial“, „Heat dome“ und „De-influencing“ zu den acht von Oxford University Press ausgewählten Begriffen. Die Begriffe spiegeln laut dem Verlag „die Stimmung, das Ethos oder die Themen des vergangenen Jahres wider“. Im vergangenen Jahr war „Goblin Mode“ (deutsch: „Kobold-Modus“) zum „Oxford-Wort des Jahres“ gekürt worden. Das Wort „Rizz“ wurde in diesem Jahr auch in Deutschland viel verwendet und stand zur Auswahl als „Jugendwort des Jahres“, das der Langenscheidt-Verlag jedes Jahr auszeichnet. Bei dem diesjährigen Voting setzte sich jedoch das Wort „goofy“ durch. Was es bedeutet, lesen Sie hier. Alle bisherigen Jugendwörter haben wir hier für Sie gesammelt. Hier geht es zur Infostrecke: Jugendwort des Jahres – alle Gewinner seit 2008

(mba)