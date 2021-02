Rivière Magpie in Kanada : Wie ein Fluss Persönlichkeitsrechte bekommen konnte

Rivière Magpie in Kanada

Quebec Es klingt zunächst wie aus einem Sci-Fi-Roman: Ein Fluss in Kanada ist als Rechtsperson anerkannt worden. Und er erhält damit neun Persönlichkeitsrechte. Was dahinter steckt und vor allem wie das Recht umgesetzt werden soll.

Am Mittwoch hat die Muteshekau-shipu-Allianz bekannt gegeben, dass der Rivière Magpie durch zwei Beschlüsse des Innu-Rates von Ekuanitshit und der Grafschaftsgemeinde Minganie (RCM) als Rechtsperson anerkannt worden ist. Damit werden Fluss neun Rechte zuteil und außerdem erhält er potenzielle Beschützer. Die sollen in erster Linie dafür verantwortlich sein, dass diese Rechte respektiert werden. Der Mitteilung zufolge ist der erste derartige Fall in Kanada. Weiter hieß es, dass man mit der Internationalen Beobachtungsstelle für Naturrechte (IORN) im kanadischen Montreal, zusammenarbeite.