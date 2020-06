„Feuerring“ am Himmel : Astronomen bestaunen ringförmige Sonnenfinsternis

Dubai Menschen in Afrika und Asien haben am Sonntag eine ringförmige Sonnenfinsternis beobachten können. Das seltene Himmelsspektakel war von Taiwan über Indien bis Dubai und Afrika zu sehen.

In Neu Delhi war es zwar bewölkt, doch die teilweise Sonnenfinsternis war dennoch zu sehen. In Dubai verdeckte der Mond 85 Prozent der Sonne. Fotografen schossen ungezählte Bilder des Naturschauspiels über dem höchsten Gebäude der Welt, dem Burdsch Chalifa. Normalerweise sei eine Sonnenfinsternis gar nicht so selten, sagte der Astronom Hassan al-Hariri. Allerdings sei so etwas kaum zweimal hintereinander vom selben Ort aus zu beobachten. „Jetzt haben wir das glücklicherweise - die vom Dezember vergangenen Jahres und diese“, sagte er. Bis zur nächsten Sonnenfinsternis in Dubai werde es dann aber 14 Jahre dauern.