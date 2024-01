Naturphänomen Riesiges Kaltwasser-Korallenriff vor US-Ostküste entdeckt

Vor der Ostküste der USA ist eines der weltweit größten Kaltwasser-Korallenriffe entdeckt worden. Das Riff erstrecke sich von Miami im Südosten des Landes bis zur knapp 800 Kilometer weiter nördlich gelegenen Stadt Charleston im Bundesstaat South Carolina, hieß es am Mittwoch (Ortszeit) in einer Mitteilung der Wetter- und Ozeanographiebehörde NOAA. Das Riff habe eine Fläche von knapp 25.900 Quadratkilometern – ist also etwa so groß wie der US-Bundesstaat Florida und etwas größer als Mecklenburg-Vorpommern.