Vorfall in Thailand : Zwei Meter langer Waran klettert auf Supermarkt-Regal

Nakhon Pathom Ein riesiger Waran hat in der thailändischen Stadt Nakhon Pathom in der Nähe Bangkoks einen Supermarkt unsicher gemacht. Das Tier kletterte ein Regal hoch und machte es sich dort gemütlich.

Ein riesiger Waran hat sich in einen Supermarkt in Nakhon Pathom in der Nähe von Bangkok geschlichen und sich dort auf die Suche nach Nahrung gemacht. In einem Video, das viral ging, ist zu sehen, wie der rund zwei Meter lange Bindenwaran ein Regal mit Milchkartons hoch klettert – dabei etliche der Waren ausräumt und teilweise mit seinen Klauen durchsticht – und sich oben angekommen ausruht.