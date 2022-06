Einem Fischer in Kambodscha ist der bislang größte bekannte Süßwasserfisch ins Netz gegangen. Der Riesen-Süßwasserstechrochen wurde am 13. Juni 2022 im Mekong gefangen. Forscher des US-kambodschanischen Forschungsprojekts Wonders of the Mekong (Wunder des Mekong) waren verblüfft beim Anblick des Tieres.