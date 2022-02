Rettungseinsatz in den USA : 18 Menschen von treibender Eisscholle gerettet

Detroit Die Personen haben ziemliches Glück gehabt: Mit einem Helikopter und Booten wurden sie am Sonntag gerettet. Denn sie befanden sich auf einer treibenden Eisscholle auf dem Eriesee in Nordamerika.

Die US-Küstenwache hat 18 Menschen von einer treibenden Eisscholle gerettet, die sich kurz zuvor auf einem See an der Grenze zu Kanada gelöst hatte. Sieben Menschen seien per Helikopter, die übrigen mit Booten in Sicherheit gebracht worden, wie die Behörde mitteilte. Alle seien unverletzt. Trotz Warnungen des Wetterdienstes war die Gruppe demnach mit Schneemobilen unterwegs, als sich das Eis von der Küste bei Catawba Island (US-Bundesstaat Ohio) im Eriesee löste. Der See gehört zu den fünf Großen Seen („Great Lakes“) im Nordosten der USA. Durch ihn verläuft die Grenze zu Kanada.