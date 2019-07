Resurrection Fest in Viveiro : Metal-Fans lassen Rollstuhlfahrer schweben

Resurrection Fest in Viveiro

Viveiro Nicht erst seit Wacken gelten Metal-Fans als sozial, freundlich und friedlich. Das haben sie am Wochenende im spanischen Viveiro erneut bewiesen, indem sie einem Rollstuhlfahrer auf ungewöhnliche Weise den „besten Platz“ boten.

Während des Auftritts der schwedischen Band Arch Enemy hoben Hunderte Hände den jungen Mann mitsamt Stuhl in die Höhe und trugen ihn über die Köpfe der Zuschauer hinweg durch die Reihen. Ein am Wochenende entstandenes Foto der spontanen Aktion sowie eine Videoaufnahme wurden seither in sozialen Netzwerken massenweise verbreitet und positiv kommentiert. Allein das von Arch Enemy auf Twitter gepostete Video wurde bis zum Dienstag bereits über 770.000 Mal geklickt.