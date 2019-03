Polizei reagiert verwundert: Mini-Pony fährt im Kofferraum mit - und hat es richtig gemütlich

Enns Passt ein Shetlandpony in einen Kleinwagen? Ein Rentner hat es in Österreich ausprobiert. Die Polizei stoppte den 72-Jährigen und seine Begleiterin, das Mini-Pony Nelke, schließlich auf der Autobahn.

Als Raumwunder hat sich in Österreich ein Kleinwagen erwiesen, in dem ein Rentner ein Pony transportiert hat. Wie die Polizei in Enns im Bundesland Oberösterreich nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Donnerstag mitteilte, stoppte sie den Wagen auf der Autobahn, nachdem andere Verkehrsteilnehmer sie auf den ungewöhnlichen Passagier aufmerksam gemacht hatten.