Ex-Milliardär René Benko Polizei durchsucht Luxusvilla von ehemaligem Galeria-Investor

Die vom österreichischen Unternehmer Benko aufgebaute und zuletzt zusammengebrochene Signa-Gruppe mit zahlreichen Kaufhäusern in Deutschland befindet sich im Insolvenzverfahren. Uner anderem war Benkos Signa-Gruppe einst Eigentümer von Galeria Karstadt Kaufhof. Die Insolvenzen in seinem Konzern hatten dazu beigetragen, dass auch die Warenhauskette in finanzielle Schieflage geriet. Viele Häuser wurden oder werden verkauft, um Schulden in Milliardenhöhe zu begleichen.