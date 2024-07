Starb im Alter von 15 Jahren an Leukämie Hunderte lassen sich mit Reliquie des „Cyberapostels“ segnen

Das Herz des vor vier Jahren seliggesprochenen katholischen Teenagers Carlo Acutis ist am Sonntagabend in München angekommen. Mehr als 500 Gläubige nahmen die Reliquie in der Heilig-Geist-Kirche am Viktualienmarkt in Empfang. Nach einer Messfeier ließen sich etliche von ihnen einzeln damit segnen. In Obhut des Franziskanermönchs Marco Gaballo tourt das Herz in der kommenden Woche durch Deutschland, die Niederlande und Belgien. Nächste Station ist Kloster Weltenburg.