Täter wohl in religiöser Sekte : Sechs Kinder und Schwangere in Panama getötet

Panama-Stadt Unglück in Panama: Mitglieder einer religiösen Sekte haben wohl zahlreiche Menschen, darunter Kinder, misshandelt und manche von ihnen getötet.

In einem Massengrab in Panama sind die Leichen von sechs Kindern und einer schwangeren Frau entdeckt worden. Die Frau war die Mutter von fünf der Kinder im Alter zwischen einem und 17 Jahren, wie die Generalstaatsanwaltschaft des mittelamerikanischen Landes am Donnerstag mitteilte. Weitere 15 Menschen seien davor gerettet worden, ermordet zu werden. Diese seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die mutmaßlichen Täter – acht Männer, eine Frau und ein Minderjähriger – seien festgenommen worden.