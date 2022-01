Rekordversuch : 19-jährige Pilotin schließt Weltumrundung ab

Kortrijk Auf der Jagd nach Weltrekorden hat die junge Pilotin Zara Rutherford ihre Weltumrundung nach 156 Tagen abgeschlossen. Die belgisch-britische Pilotin legte in den vergangenen Monaten rund 52.000 Kilometer zurück.

Die 19-Jährige beendete am Donnerstag erfolgreich ihre letzte Etappe und landete mit ihrem Ultraleichtflugzeug auf einem Flugplatz im Westen Belgiens. Dort hatte sie ihre Reise am 18. August vergangenen Jahres angetreten, mit der sie zwei Guinness-Rekorde brechen wollte. Wie in einer Live-Übertragung zu sehen war, flog Rutherford eine letzte Schleife über den Flughafen Kortrijk-Wevelgem und setzte dann auf der Landebahn auf.