Rekordflug von US-Astronautin : Christina Koch nach 328 Tagen zurück auf der Erde

Houston Die US-Amerikanerin Christina Koch war fast ein Jahr im Weltraum und damit länger als jede andere Frau vor ihr. Jetzt ist sie zurück – und freut sich unter anderem darauf, die Erde wieder fühlen und hören zu können.

Nach einem fast einjährigen Forschungsaufenthalt im All ist die US-amerikanische Astronautin Christina Koch zurück auf der Erde. Die Sojus-Kapsel mit der 41-jährigen Ingenieurin und zwei Kollegen, dem Italiener Luca Parmitano und Alexander Skworzow aus Russland, setzte am Donnerstagvormittag pünktlich in der kasachischen Steppe auf. Der Flug von der Internationalen Raumstation ISS dauerte rund zwei Stunden.

Die Astronauten erwartete in der Steppe nahe der Stadt Scheskasgan im zentralasiatischen Kasachstan Winterwetter mit Minustemperaturen. Die Rückkehrer wurden nach der Bergung aus der Kapsel von Spezialteams versorgt. Unter anderem bekamen sie frische Äpfel. Nach mehreren Monaten in der Schwerelosigkeit brauchten sie zunächst Hilfe, da sich die Körper wieder an die Erdanziehung gewöhnen müssen. Um ihre Gesundheit nicht zu gefährden, galten strikte Sicherheitsvorkehrungen. Nach einigen medizinischen Untersuchungen war geplant, dass Koch und Parmitano nach Köln fliegen und Koch von dort weiter nach Houston.

Koch forschte auf der ISS unter unter anderem dazu, wie Pflanzen im Weltraum wachsen und wie sich Feuer in Hunderten Kilometern Höhe entwickelt. Zudem kultivierte sie ein Protein, das ein Schlüssel in der Krebstherapie werden könnte. Gute Erinnerungen hat sie auch an profanere Dinge – zum Beispiel die Schlafphasen. „Der Schlaf im All ist einer der erholsamsten, den ich je hatte“, sagte sie NBC, „nie zu warm oder zu kalt, man schwebt in der natürlichen Haltung des Körpers.“ Überhaupt habe sie sich so gut an die Schwerelosigkeit gewöhnt, dass sie sich frage, wie sie sich wieder an die Erdanziehung anpassen solle.