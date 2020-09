Symbolik aus der Zeit der Sklaverei : Reis von „Uncle Ben's“ erhält einen anderen Namen

Reispackungen von „Uncle Ben's“ werden in Zukunft anders aussehen. Foto: AP/Ashley Landis

Der US-Lebensmittelkonzern Mars benennt seine Reismarke „Uncle Ben's“ in „Ben's Original“ um. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die ursprüngliche Bezeichnung war im Zuge der öffentlichen Debatte um Rassismus und mangelnde Gleichberechtigung in die Kritik geraten. Mars hatte deshalb bereits im Juni Änderungen angekündigt.