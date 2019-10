Vogelforscher in Not : Reisefreudige Steppenadler verursachen horrende Roaming-Gebühren

Vogelforscher in Not

Moskau Russische Vogelforscher kämpfen mit einem unerwarteten Problem: Sie haben Steppenadler mit mobilen Ortungsgeräten ausgestattet, die ihren Standort per SMS senden. Die Tiere sind umtriebiger als gedacht - und verursachen hohe Roamingkosten.

"Diese Tiere waren den ganzen Sommer in Kasachstan außer Reichweite und nun, da sie den superteuren Iran und Pakistan erreicht haben, spucken sie hunderte von SMS zu ihren Standorten aus", klagte Projektleiter Igor Karjakin. Die SMS aus dem Iran sind bis zu 25-mal so teuer wie aus dem russischen Mobilfunknetz - mit entsprechenden Folgen für die Forscher.

Die Vogelkundler starteten inzwischen einen Spendenaufruf im Internet, um die unerwartet hohen Kosten zu stemmen. "Wir waren völlig pleite und mussten einen Kredit aufnehmen, um das Projekt weiter zu finanzieren", berichtete Karjakin am Freitag. Inzwischen spendeten Vogelfreunde genügend Geld, damit die Studie mindestens bis Jahresende fortgesetzt werden kann."Die Leute schicken immer noch Geld, also gibt es Hoffnung, dass wir die Adler-SIM-Karten in Gang halten können, bis sie von im Frühsommer nach Russland zurückkehren", erklärte Karjakin.