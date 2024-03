Multimilliardär Mukesh Ambani Reichster Mann Indiens veranstaltet Mega-Party mit Rihanna

Vor der für den Sommer geplanten Hochzeit seines Sohnes lässt es der milliardenschwere indische Industrielle Mukesh Ambani so richtig krachen. Das zeigt die fast 1200 Namen umfassende Gästeliste für eine dreitägige Party in Jamnagar, der Heimatstadt der Familie, mit der das wichtige Lebensereignis schon einmal angewärmt werden soll. Erwartet wurden vom (heutigen) Freitag an Milliardäre aus aller Welt, Staatschefs sowie Stars aus Bollywood und Hollywood.