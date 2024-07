Justin Bieber als Hochzeitsgeschenk Reichster Mann Asiens engagiert Weltstars für Hochzeit seines Sohnes

Die eigentliche Feier findet zwar erst am kommenden Wochenende (12. bis 14. Juli) statt, doch schon am zurückliegenden Freitag wurde das traditionelle Sangeet-Fest gefeiert, der Auftakt zu indischen Hochzeiten. Anant Ambani und seine Braut Radikha Merchant durften dabei den Sänger Justin Bieber begrüßen. Dieser wurde vom Vater des Bräutigams, Mukesh Ambani, für rund zehn Millionen Dollar eingeflogen. Der US-Sänger performte nicht nur seine Songs für das Brautpaar, sondern postete auch mehrere Beiträge auf Instagram mit ihnen. Auf der Party waren auch weitere illustre Gäste, die von offiziellen Pressefotografen abgelichtet wurden, darunter die Bollywoodstars Alia Bhatt, Ranveer Singh and Salman Khan.