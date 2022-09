Ein Kind vermisst : Mindestens sieben Tote in Italien durch heftigen Regen und Überschwemmungen

Mindestens sieben Tote in Italien durch heftigen Regen und Überschwemmungen

Bereits vor einigen Tagen ist es in Lecce zu Überschwemmungen gekommen. Foto: dpa/---

Rom In der Stadt Ancona in der Region Marken ist es zu heftigen Regenfällen und Überschwemmungen gekommen. Dabei sind mindestens sechs Menschen gestorben, drei weitere Personen werden noch vermisst.

Mindestens sieben Menschen sind nach Behördenangaben bei heftigen Regenfällen und Überschwemmungen an der italienischen Adriaküste ums Leben gekommen. Zudem wurden in der Region Marken weitere Menschen vermisst, darunter auch ein Kind, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Freitag berichtete. Die Regierung der Provinz Ancona erklärte, die Überschwemmungen seien eine Folge der anhaltenden Regenfälle vom Nachmittag.