Referendum in Paris Bürgermeisterin hat SUV-Welle satt

Wer durch die Nebenstraßen rund um den Pariser Triumphbogen spaziert, sieht auf hundert Metern gleich mehrere SUV breit auf dem Asphalt geparkt stehen. Die Stadtgeländewagen von Herstellern wie BMW, Renault oder Volkswagen machen fast die Hälfte aller verkauften Neuwagen in Frankreich aus. Entsprechend präsent sind sie deshalb auch im Stadtbild. Doch das soll sich ändern, wenn es nach Bürgermeisterin Anne Hidalgo geht. „Mehr oder weniger SUV in Paris“ lautet die Frage, die die Sozialistin den Einwohnerinnen und Einwohner ihrer Metropole am Sonntag stellen will. Die Antwort liegt für Hidalgo auf der Hand. Die 64-Jährige drängt seit ihrer Wahl 2015 die Autos zurück: Das rechte Seineufer wurde autofrei gemacht und die Hauptverkehrsachse der Rue de Rivoli nur noch für Taxis, Busse und Lieferwagen erlaubt.