Redoine Faïd drei Monate nach Helikopter-Flucht gefasst

Paris Sein Ausbruch aus dem Gefängnis vor drei Monaten war spektakulär, nun hat die französische Polizei den bekannten Kriminellen Redoine Faïd fassen können.

Insgesamt seien sieben Personen festgenommen worden, hieß es am Mittwoch aus Justizkreisen - darunter der flüchtige 46-Jährige. Gegen vier von ihnen lagen Haftbefehle vor, die drei anderen wurden in Polizeigewahrsam genommen.

Der Sender Franceinfo berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, Faïd sei am frühen Morgen in der Gemeinde Creil gefasst worden. Sie liegt via Luftlinie gut 40 Kilometer nördlich von Paris.