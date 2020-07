Martin Sellner : Auch Youtube sperrt Konten von rechtsextremen Identitären

Berlin Die rechtsextreme Identitäre Bewegung kann klassische soziale Medien künftig nicht mehr als Propaganda-Plattform einsetzen. Nach Facebook und Twitter sperrt nun auch Youtube die Kanäle.

Die Videoplattform Youtube hat drei Konten der rechtsextremen Identitären Bewegung (IB) gesperrt. Darunter befindet sich auch der persönliche Kanal des prominenten österreichischen Aktivisten Martin Sellner, wie ein Youtube-Sprecher am Dienstag bestätigte. Am Wochenende hatte bereits der Kurznachrichtendienst Twitter Sellners Konto geschlossen. Facebook und Instagram haben die Gruppierung schon lange von ihren Plattformen verbannt.

Konstantin Kuhle, innenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, begrüßte die Sperrung durch Youtube: „Es ist richtig, dass digitale Plattformen die Accounts rechtsextremer Hassprediger löschen. Die Inhalte der Identitären Bewegung bereiten den Boden für konkrete Straftaten und für Rechtsterrorismus.“ So habe Sellner, und der Christchurch-Attentäter, der im März 2019 in Neuseeland 51 Menschen aus rassistischen Motiven tötete, in engem Kontakt gestanden. „Die Videos der Tat dienen bis heute in rechtsextremen Kreisen als digitale Vorbilder. Mit Zensur hat die Löschung solcher Accounts nichts zu tun. Wenn Youtube und Twitter die Accounts der rechtsextremen Identitären Bewegung löschen, handeln sie im Rahmen ihres digitalen Hausrechts.“