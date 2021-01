Bluttat in Großbritannien : Teenager sollen 13-Jährigen erstochen haben

Forensiker untersuchen den Tatort in Reading. Foto: AP/Jonathan Brady

Reading In Großbritannien hat die Polizei wegen Mordes an einem 13-Jährigen fünf Teenager im Alter von 13 und 14 Jahren festgenommen. Die vier Jungen und ein Mädchen sollen den Jugendlichen in der Stadt Reading erstochen haben.

Polizisten suchten am Tatort in einem Park am Montag weiter nach Beweisen. Der Chef der Polizeivereinigung, John Apter, zeigte sich über die Tat entsetzt: „Schrecklich, so viele Leben werden dadurch zerstört“, sagte er.

Die Polizei rief die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Der Park sei bei Spaziergängern und Hundebesitzern beliebt, jemand werde sicherlich rund um die Tatzeit am Sonntagnachmittag etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, so die Behörde. Tödliche Gewalt unter Jugendlichen - vor allem durch Messerangriffe - ist seit Jahren eine große Herausforderung für die britische Gesellschaft.

