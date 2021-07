Raumschiff „New Shepard“ : Amazon-Gründer Bezos zu Kurz-Ausflug ins All gestartet

Amazon-Gründer Bezos zu Kurz-Ausflug ins All gestartet

Ein Standbild aus einem Video vorm Start des ersten bemannten Flug des Raumschiffs New Shepard in Van Horn, Texas. Foto: AFP/HANDOUT

Van Horn Amazon-Gründer Jeff Bezos ist zu einem Kurz-Ausflug ins Weltall gestartet. An Bord der „New Shepard“ waren auch Bezos' Bruder Mark, eine 82 Jahre alte frühere US-Pilotin und ein 18-Jähriger aus den Niederlanden.

Der 57-Jährige hob am Dienstag an Bord des Raumschiffes „New Shepard“ seiner Firma Blue Origin vom US-Bundesstaat Texas aus ab, wie auf einer Live-Übertragung des Unternehmens zu sehen war. An Bord des ersten bemannten Raumfluges der „New Shepard“ waren auch Bezos' Bruder Mark sowie eine 82 Jahre alte frühere US-Pilotin und ein 18-Jähriger aus den Niederlanden, dessen Vater ihm den Flug geschenkt hat.