Tod eines Schwarzen Nach Mordanklage – Britische Polizisten verzichten auf Tragen einer Waffe

Am Mittwoch war ein Beamter der Metropolitan Police im Zusammenhang mit dem Tod eines 24-Jährigen angeklagt worden. Polizisten in einem nicht gekennzeichneten Fahrzeug hatten den jungen Schwarze im September 2022 gestoppt. Er wurde durch einen Schuss durch die Windschutzscheibe getötet, was zu Rassismusvorwürfen gegen die Polizei führte.