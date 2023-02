Ikone mit 82 Jahren gestorben Bilder aus dem Leben von Hollywoodstar Raquel Welch

Raquel Welch ist am 5. September 1940 in Chicago als Jo Raquel Tejada geboren. Sie war das älteste von drei Kindern von Armando Carlos Tejada Urquizo, eines bolivianischen Ingenieurs, und dessen Frau Josephine Sarah Hall und wuchs in Kalifornien auf.

Mit 25 Jahren ist sie im Film „Fathom“ als „Matador“ beim Stierkampf mit einer Stierattrappe zu sehen. Vor allem in den 60er und 70er Jahren feierte sie Kino-Erfolge.