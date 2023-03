Rapunzelsyndrom Ärzte entfernen Mädchen Bierkrug-großen Haarklumpen aus Magen

Einen verfilzten Haarklumpen von der Größe eines Bierkrugs haben Ärzte in Tschechien aus dem Magen eines Mädchens geholt. Wie die Klinik in Opava am Dienstag berichtete, leidet die Elfjährige am sogenannten Rapunzel-Syndrom, einer seltenen psychischen Störung, bei der Betroffenen zwanghaft ihre Haare ausreißen und essen.