Rambouillet : Frankreich sucht mögliche Komplizen nach Bluttat auf Polizeiwache

Die französische Polizei sperrt am Freitag das Gelände nahe der Wache in Rambouillet ab. Foto: AP/Michel Euler

Rambouillet In der Nähe von Paris ermordet ein Mann eine Polizeimitarbeiterin kaltblütig mit einem Messer. Noch gibt der Hintergrund der Tat den Ermittlern Rätsel auf. In der französischen Politik führt der Fall zu Streit.

Nach der tödlichen Attacke auf eine Polizeimitarbeiterin in der Nähe von Paris suchen Ermittler nach möglichen Komplizen des Tatverdächtigen. Polizisten nahmen am Freitagabend vier Menschen aus dem Umfeld des 36-Jährigen in Gewahrsam, wie Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur in Paris bestätigten. Der Angreifer war unmittelbar nach der Tat von der Polizei getötet worden.

Ob die Menschen aus dem Umfeld tatsächlich etwas mit dem blutigen Angriff zu tun hatten, blieb unklar. Es ist in Frankreich durchaus üblich, nach möglichen Terrorangriffen Personen in Polizeigewahrsam zu nehmen, die mit mutmaßlichen Tätern in Verbindung standen.

Ermittler durchsuchten nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP zwei Wohnungen, auch die des aus Tunesien stammenden Tatverdächtigen. Er hatte die 49-jährige Frau in Rambouillet bei Paris brutal mit einem Messer ermordet. Die Umstände der Tat deuteten auf einen islamistischen Hintergrund hin - dies wurde von Ermittlern jedoch zunächst nicht explizit bestätigt.

Die Frau wurde ersten Erkenntnissen nach von dem Mann in der Polizeidienststelle in Rambouillet hinterrücks angegriffen. Medien zufolge soll ihr die Kehle durchgeschnitten worden sein. Sie starb noch am Tatort.

Der Angriff löste in Frankreich politischen Streit aus. Die Rechtsaußen-Politikerin Marine Le Pen kommentierte auf Twitter, dass immer die gleichen Schrecken aufeinander folgten. Es seien immer die „gleichen islamistischen Motive“, und die Regierung sei bei Sicherheitsfragen zu lax. Justizminister Éric Dupond-Moretti reagierte und warf der Chefin der rechtsextremen Partei Rassemblement National (RN/früher: Front National) vor, mit Zynismus und Unwürdigkeit die Tragödie für sich zu nutzen.

Einen islamistischen Hintergrund hat die Polizei bei dieser Tat nicht genannt. Frankreich wird seit Jahren von islamistischen Anschlägen erschüttert. Mehr als 250 unschuldige Menschen wurden dabei getötet. Im Oktober wurde ganz in der Nähe der Lehrer Samuel Paty von einem Islamisten brutal enthauptet.

(peng/dpa)