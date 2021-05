Nach Luftangriffen in Gaza : Raketenalarm in Tel Aviv - Explosionen in der Innenstadt

Raketenalarm in Tel Aviv - Explosionen in der Innenstadt

Nach Luftangriffen in Gaza

Tel Aviv In der israelischen Metropole Tel Aviv hat es am Dienstagabend einen Rakenalarm gegeben. Die israelische Armee hatte zuvor ein Hochhaus im Gaza-Streifen mit Luftangriffen zerstört. Die Hamas antwortete mit insgesamt 130 Raketen.

Aus dem Gazastreifen sind am Dienstagabend Raketen auf die israelische Metropole Tel Aviv abgefeuert worden. Im Stadtzentrum waren mehrere Explosionen zu hören. Luftschutzsirenen in der ganzen Stadt heulten, die israelischen Flugabwehrsysteme waren aktiviert. Die Hamas erklärte, sie habe insgesamt 130 Raketen abgeschossen und sprach von einer Reaktion auf die Zerstörung eines Hochhauses in Gaza wenige Stunden zuvor.