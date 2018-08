Raganello-Schlucht: Acht Menschen sterben durch Sturzflut

Mailand Bei der Überflutung einer Schlucht in der süditalienischen Region Kalabrien sind der italienischen Zivilschutzbehörde zufolge mindestens acht Menschen getötet worden.

Unter den Opfern am Montag seien vier Frauen und vier Männer. Zwölf Personen seien im Zusammenhang mit der Sturzflut in der Raganello-Schlucht in Sicherheit gebracht worden, darunter ein zehnjähriger Junge, sagte der Chef der Zivilschutzbehörde in Kalabrien, Carlo Tansi, dem Sender Sky TG24. Der Junge und fünf andere Personen seien verletzt worden, berichtete die Behörde.