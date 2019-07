Tragödie in Österreich : Zwei Menschen sterben bei Kollision von Kleinlaster und Zug

Raasdorf Bei einem Crash eines Kleinlasters und eines Zuges sind in Österreich zwei Männer im Alter von 26 und 37 Jahren ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde zudem ein weiterer Mann, der 24 Jahre alte Fahrer des Pritschenwagens, schwer verletzt.

Er musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Wien geflogen werden.

Nach Angaben der Polizei hatte der 24-Jährige den herannahenden Zug am Bahnübergang zwischen Aspern Nord und Raasdorf im Bundesland Niederösterreich übersehen. Der Laster wurde beim Zusammenstoß am frühen Dienstagabend völlig zerstört, am Zug entstand nur leichter Schaden. Auch Verletzte gab es in der Bahn nicht.