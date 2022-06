Die Folgen: Mehr als 370 Menschen haben eine Nacht in Gewahrsam verbringen müssen. So viele Festnahmen habe es in der Geschichte der Pride-Parade in der Türkei noch nicht gegeben, hieß es in einer Mitteilung der Organisation Kaos GL am Montag. „Der Staat hat queeren Menschen den Krieg eröffnet.“

Feiernde Teilnehmer der Pride-Parade in Istanbul.