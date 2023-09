Auktion in London Ein Schnurrbartkamm für 152.000 Pfund – Freddy Mercurys Nachlass unterm Hammer

Der Nachlass des legendären britischen Rocksängers Freddie Mercury hat bei einer mehrtägigen Versteigerung insgesamt 40 Millionen Pfund (46,58 Mio. Euro) eingebracht. Alle 1406 Posten seien verkauft und für fast alle sei mehr als der maximale Schätzwert bezahlt worden, teilte das Auktionshaus Sotheby’s am Freitag in London mit. So fiel etwa bei Mercurys Schnurrbartkamm erst bei 152.000 Pfund der Hammer – er war zuvor auf 400 Pfund taxiert worden.