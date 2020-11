Medienpanne : Mysteriöses Massensterben bei Promis?

Paris Peinliche Panne beim französischen Radiosender RFI: Aus Versehen wurden dort zahlreiche vorgefertigte Nachrufe veröffentlicht - ein gefundenes Fressen für die Internetwelt.

Was erzählen sich die Leute nach meinem Tod über mich? Jeder Mensch hat sich diese bange Frage nach der finalen Abrechnung seines Lebens schon einmal gestellt. Überwiegt in der kollektiven Erinnerung das Gute oder gibt es mehr Schatten? Knapp einhundert Prominente haben nun das Glück – oder ist es eher Pech? - zu wissen, was die Nachwelt über den Verlauf ihres Erdendaseins denkt.