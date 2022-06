Queen Elizabeth II. - 80 königliche Geheimnisse

13. Die Königin hat viele ihrer offiziellen Auslandsreisen an Bord der königlichen Yacht „Britannia“ unternommen.

14. Am 1. Mai 1954 gingen die Königin und der Herzog von Edinburgh in Tobruk zum ersten Mal an Bord der Yacht, um den letzten Teil einer Commonwealth-Tour zu absolvieren. Das letzte Mal, dass die Königin zu einem offiziellen Besuch an Bord der Britannia war, war am 9. August 1997 zu einem Besuch auf der Isle of Arran.