Festnahme von 13 Menschen : Polizeieinsatz bei russischer Punkband Pussy Riot - Alle wieder frei

St. Petersburg Nach der Festnahme von 13 Menschen bei einem Fotoshooting der russischen Punkband Pussy Riot sind alle wieder auf freien Fuß. Der Hintergrund für den Einsatz der Beamten am Montagabend war zunächst unklar.

Die Musikerin Nadeschda Tolokonnikowa veröffentlichte am Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter ein Video, das die Gruppe nach ihrer Freilassung in St. Petersburg zeigen soll. „Freiheit“, schrieb die 30-Jährige dazu. Auch sie sei für mehrere Stunden in Polizeigewahrsam genommen worden.