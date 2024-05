Journalisten ausgezeichnet Pulitzer-Preise würdigen Berichterstattung über Krieg im Gazastreifen

Die Berichterstattung über den Krieg im Gazastreifen hat am Montag die Verleihung des renommierten Pulitzer-Preises in New York geprägt. Die „New York Times“ erhielt den Preis in der Kategorie internationale Reportagen für ihre „umfassende und aufschlussreiche Berichterstattung über den tödlichen Angriff der Hamas im Süden Israels am 7. Oktober“ und für die Berichterstattung über „die umfassende, tödliche Reaktion des israelischen Militärs“.