Auszeichnung für Journalisten Pulitzer-Preise für Berichterstattung über Ukraine und Abtreibungen

Die Zeitung „New York Times“ sowie die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) sind wegen ihrer Berichterstattung über den Ukraine-Krieg mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet worden (eine englischsprachige Übersicht sämtlicher Preisträger gibt es auf der Website der Veranstalter). Die „New York Times“ gewann in der Kategorie der internationalen Berichterstattung „für ihre unerschrockene Berichterstattung über die russische Invasion in der Ukraine, einschließlich einer achtmonatigen Untersuchung der ukrainischen Todesfälle in der Stadt Butscha“.