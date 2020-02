Publikumspreis für Foto : Hier kämpfen zwei Mäuse um einen Krümel

London Beeindruckende Tierbilder entstehen nicht nur in der Wildnis. Sam Rowley, Fotograf aus Bristol, hat mit einem Bild von zwei Mäusen, die in einer Londoner U-Bahnstation um ein paar Krümel miteinander rangeln, einen Publikumspreis gewonnen.

Rowley hatte sich eine Woche lang nachts in verschiedenen U-Bahnstationen auf die Lauer gelegt, bis er den Streit der beiden Mäuse ablichtete. Nach einem Sekundenbruchteil habe eines der beiden Nagetiere gesiegt und sich davongemacht. Das Foto ist bis zum 31. Mai in einer Ausstellung zum „Wildlife Photographer of the Year“ zu sehen.