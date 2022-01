Nach Bewährungsantrag des Massenmörders : Psychiaterin hält Breivik noch immer für gefährlich

Oslo Anders Breivik tötete vor zehn Jahren in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen, darunter viele Kinder. Nun wird sein Antrag verhandelt, seine Reststrafe in Bewährung umzuwandeln. Viel hängt dabei vom Urteil der Psychologen ab – doch das fällt vernichtend aus.

Dem Rechtsterroristen Anders Behring Breivik ist nach Angaben einer Psychiaterin auch zehn Jahre nach den Terroranschlägen in Oslo und auf der Insel Utøya nicht zu trauen. An ihrer Einschätzung des Risikos, das von Breivik ausgehe, habe sich nichts geändert, sagte die norwegische Psychiaterin Randi Rosenqvist am Mittwoch während einer Berufungsverhandlung im Gefängnis Skien. Die Diagnose sei dieselbe wie zuvor: Das Risiko für künftige Gewalttaten sei im Vergleich zu der ersten Risikobewertung, die sie 2012 und 2013 verfasst habe, unverändert.