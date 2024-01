Prozessauftakt in Lyon Überfall auf Geldtransporter mit 42 Millionen Euro Beute

Lyon · Sechs Männer sollen an dem spektakulären Überfall von vor sechs Jahren auf einen Geldtransporter in der Schweiz beteiligt gewesen sein. Der Prozess in Lyon hat begonnen – doch von drei der Angeklagten fehlt jede Spur.

22.01.2024 , 16:43 Uhr

Der Gerichtssaal wird für den Prozess in Lyon vorbereitet. Foto: AFP/JEFF PACHOUD

Fast sechs Jahre nach einem spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter in der Schweiz mit einer Beute von etwa 40 Millionen Schweizer Franken (42,3 Millionen Euro) hat in Frankreich der Prozess gegen sechs Verdächtige begonnen. Bei dem Prozess in Lyon fehlen allerdings drei der Angeklagten - Sie waren während ihrer Freilassung unter Auflagen entkommen. Die sechs Männer im Alter zwischen 39 und 54 Männer sind unter anderem wegen organisierten bewaffneten Raubs und Entführung angeklagt. Fünf der sechs Angeklagten sind Wiederholungstäter, sie müssen mit lebenslänglicher Haft rechnen. Räuber erbeuten Millionenbetrag bei Überfall auf Geldtransporter An Autobahnauffahrt in Mecklenburg-Vorpommern Räuber erbeuten Millionenbetrag bei Überfall auf Geldtransporter Der Prozess war mehrfach verschoben worden, zunächst weil einer der Angeklagten an Covid erkrankt war. Dann wurde er erneut verschoben, weil man die Festnahme der drei Geflüchteten abwarten wollte. Da diese aber nicht gefunden wurden, entschied die Justiz, den Prozess dennoch beginnen zu lassen und über die Geflüchteten in Abwesenheit zu urteilen. Die sechs Männer, die aus der Region um Lyon im Südosten Frankreichs stammen, sollen im Mai 2017 als Polizisten verkleidet einen Geldtransporter im Schweizer Kanton Waadt überfallen und dabei Banknoten, Goldbarren und Edelsteine erbeutet haben. Die französische Polizei hatte die Bande nur wenige Stunden später mitsamt ihrer Beute festgenommen. In den vergangenen Jahren hatte es mehrere Überfälle auf Geldtransporte in der Schweiz gegeben.

(esch/AFP)