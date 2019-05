Gerichtsurteil in den USA : YouTuber wollte Nacktvideos von Mädchen - er muss zehn Jahre in Haft

YouTuber wollte Nacktvideos von Mädchen - er muss zehn Jahre in Haft

Gerichtsurteil in den USA

Austin Jones, YouTuber in den USA, hatte kleine Mädchen aufgefordert, ihm Nacktvideos zu schicken. Foto: dpa/Terrence Antonio James

Chicago Von jungen Mädchen forderte er Nacktvideos - das wurde jetzt einem Youtuber aus den USA zum Verhängnis. Er muss für lange Zeit hinter Gitter.

Ein amerikanischer YouTuber und Musiker, der junge Mädchen aufgefordert hatte, ihm Nacktvideos von sich zu schicken, ist zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Ein Richter in Chicago verhängte am Freitag das Strafmaß gegen den 26-jährigen Austin Jones, wie der US-Sender CNN am Samstag berichtete. Jones war 2017 verhaftet und wegen Herstellung von Kinderpornografie angeklagt worden. Im Februar hatte sich der früher erfolgreiche YouTuber zu den Vorwürfen schuldig bekannt.